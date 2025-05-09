09 Mayıs 2025, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Terör örgütü PKK kongresini topladı! Uzman isimler A Haber’de
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, silah bırakma çağrısının ardından PKK'nın kongresini toplandığını duyurmasının an meselesi olduğunu açıkladı. Gündemin sıcak başlığını A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Hazal Vural, uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger ve akademisyen Prof. Dr. Zakir Avşar değerlendirdi.