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Terör örgütü PKK kongresini topladı! Uzman isimler A Haber’de

Terör örgütü PKK kongresini topladı! Uzman isimler A Haber’de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.05.2025 13:22
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, silah bırakma çağrısının ardından PKK'nın kongresini toplandığını duyurmasının an meselesi olduğunu açıkladı. Gündemin sıcak başlığını A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Hazal Vural, uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger ve akademisyen Prof. Dr. Zakir Avşar değerlendirdi.
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Terör örgütü PKK kongresini topladı! Uzman isimler A Haber’de
PKK kongresini topladı! Uzman isimler A Haber’de
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