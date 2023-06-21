Terör örgütü PKK elebaşı Salih Müslim'den çaresizlik sözleri: Erdoğan bizi vuruyor

14-28 Mayıs 2023 seçimlerinden önce 8'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy dilenen ABD ve Avrupa güdümlü PKK-YPG elebaşı Salih Müslim terör örgütünün yaşadığı çaresizliği bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye’nin gururu MİT ve TSK'nın operasyonları nedeniyle iyice köşeye sıkışan Müslim, Başkan Erdoğan'ı kastederek "Fırsat buldukça bizi vuruyor. Hiçbir şey 8 senedir durmadı. Fırsat buldukça saldırılarına devam ediyor." şeklinde konuştu.