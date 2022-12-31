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Videolar Gündem Videoları Terör örgütü PKK elebaşı Duran Kalkan’dan muhalefete "birleşin" mesajı: Durum gerçekten ciddi hafife alınacak bir şey değil .

Terör örgütü PKK elebaşı Duran Kalkan’dan muhalefete "birleşin" mesajı: Durum gerçekten ciddi hafife alınacak bir şey değil .

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Giriş: 31.12.2022 17:18
Saklandığı mağarasından çıkamayan terör örgütü PKK’nın elebaşlarından Duran Kalkan, yayınladığı mesajla muhalefete ‘ittifak çağrısı yaptı. Kuzey Irak’ta yürütülen operasyonlarda büyük kan kaybettiklerini itiraf eden Duran Kalkan, ‘Durum gerçekten kritik’ ifadelerini kullandı. Kalkan, “Farklılıkları bırakarak birleşmek ve iktidarı göndermek gerekiyor. Çok kritik bir dönemdeyiz. Erdoğan da söylüyor “Daha bunlar iyi günleriniz” diyor. Daha büyük şeylerle karşılaşabiliriz” dedi. .
PKK elebaşından muhalefete birleşin mesajı
PKK elebaşından muhalefete "birleşin" mesajı
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