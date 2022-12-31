31 Aralık 2022, Cumartesi
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Terör örgütü PKK elebaşı Duran Kalkan’dan muhalefete "birleşin" mesajı: Durum gerçekten ciddi hafife alınacak bir şey değil .
Saklandığı mağarasından çıkamayan terör örgütü PKK’nın elebaşlarından Duran Kalkan, yayınladığı mesajla muhalefete ‘ittifak çağrısı yaptı. Kuzey Irak’ta yürütülen operasyonlarda büyük kan kaybettiklerini itiraf eden Duran Kalkan, ‘Durum gerçekten kritik’ ifadelerini kullandı. Kalkan, “Farklılıkları bırakarak birleşmek ve iktidarı göndermek gerekiyor. Çok kritik bir dönemdeyiz. Erdoğan da söylüyor “Daha bunlar iyi günleriniz” diyor. Daha büyük şeylerle karşılaşabiliriz” dedi. .