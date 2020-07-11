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Terör örgütü FETÖ Emniyet’e nasıl sızdı? İşte kronolojik olarak vatan hainlerinin yaptıkları

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Giriş: 11.07.2020 12:35
Güncelleme:11.07.2020 12:57
15 Temmuz’un 4. yıl dönümü yaklaşırken Fethullahçı Terör Örgütü’nün devlet kurumlarına nasıl sızdığı o zamandan beri konuşulmaya devam ediyor. Terör örgütü FETÖ, Emniyet’in kilit noktalarına 1970’li yıllarda yerleşmeye başladı. Tarihsel süreçte neler oldu? Hepsini tek tek Sabah Gazetesi Özel Haberler Şefi Kenan Kıran, A Haber ekranlarında anlattı. Kenan Kıran, “48 yıllık bir yapılamadan bahsediyoruz. 1970’lerde başlayan polis, emniyet, yargı ve devletin tüm kurumlarına sızan bir yapı var karşımızda." dedi. Kıran, “1970’lerde terörist elebaşı Fethullah Gülen tarafından bu yapı polise ilk başta sızdı sonra da devletin diğer kurumlarına sızdı. ” ifadelerini kullandı. Kenan Kıran, 1970’den başlayan o süreci yıl yıl anlattı. İşte tüm detaylar…
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