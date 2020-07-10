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Videolar Gündem Videoları ANALİZ - FETÖ dini nasıl kullandı? Takiyye örgütü 15 Temmuz'da kendini gösterdi

ANALİZ - FETÖ dini nasıl kullandı? Takiyye örgütü 15 Temmuz'da kendini gösterdi

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Giriş: 10.07.2020 16:35
Dış yüzüyle dini bir hizmet faaliyeti gibi görünse de Fetullahçı Terör Örgütü'nün aslında gizli yüzü ile siyasi, ideolojik ve ekonomik hedefleri olan bir "menfaat şebekesi" olduğu ortaya çıktı. Peki terör örgütü ve onun elebaşı dini nasıl kullandı? Din istismarının ardına gizlenerek nasıl ticari ve siyasi güç elde etmeye çalıştı? FETÖ elebaşı Peygamberimizi nasıl istismar etti? Tüm bu soruların yanıtı ve daha fazlası özel olarak hazırlanan analiz haberimizde...
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