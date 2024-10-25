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Terör hedefleri yok edildi! A Haber Suriye sınırında: PKK'nın can damarlarına darbe

Terör hedefleri yok edildi! A Haber Suriye sınırında: PKK'nın can damarlarına darbe

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.10.2024 23:23
TUSAŞ’a yönelik saldırıdan sonra Milli Savunma Bakanlığı tarafından başlatılan operasyonlar devam ediyor. Suriye sınırında bulunan A Haber muhabiri Mehmet Geçgel detayları aktardı. Geçgel, "TSK'dan PKK'nın can damarlarına ağır darbe gerçekleştiriliyor." ifadelerini kullandı.
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A Haber Suriye sınırında: PKK’nın can damarlarına darbe
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