25 Kasım 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları TERÖR HEDEFLERİ İMHA EDİLİYOR! Sınır hattında eller tetikte | A Haber Tel Rıfat sınırında

TERÖR HEDEFLERİ İMHA EDİLİYOR! Sınır hattında eller tetikte | A Haber Tel Rıfat sınırında

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.11.2022 08:32
Karkamış'a yönelik hain saldırının ardından Başkan Erdoğan'ın kara harekatının sinyalini vermesiyle sınır hattında sıcak bir hava hakim. Suriye'nin kuzeyine kara harekatı an meselesi, Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu, Başkan Erdoğan'ın talimatını bekliyor. A Haber ekipleri de haber nöbetini aralıksız sürdürüyor. Mehmet Sabri Uğurbaş ve Mehmet Geçgel son gelişmeleri aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Konya’da insanlık dışı görüntü!
Konya’da insanlık dışı görüntü!
İstiklal için genel emir yayınladı
İstiklal için "genel emir" yayınladı
Vatandaşlar bu geceyi de çadırda geçirdi!
Vatandaşlar bu geceyi de çadırda geçirdi!
11 katlı binanın çatısında yangın!
11 katlı binanın çatısında yangın!
KADEM’in ısrarlı takip temalı kampanyası!
KADEM’in ısrarlı takip temalı kampanyası!
Başkan Erdoğan İstanbul’da
Başkan Erdoğan İstanbul’da
Sınır hattında eller tetikte
Sınır hattında eller tetikte
Devletten kira ve eşya yardımı
Devletten kira ve eşya yardımı
Kılıçdaroğlu 3 Aralık’ta ne açıklayacak?
Kılıçdaroğlu 3 Aralık'ta ne açıklayacak?
İşte şehit öğretmenlerimiz
İşte şehit öğretmenlerimiz
Çocuklar Erdoğan’ı sordu kahkahalar koptu
Çocuklar Erdoğan'ı sordu kahkahalar koptu
AK Parti’den EYT müjdesi
AK Parti'den EYT müjdesi
Daha Fazla Video Göster