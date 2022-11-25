TERÖR HEDEFLERİ İMHA EDİLİYOR! Sınır hattında eller tetikte | A Haber Tel Rıfat sınırında

Karkamış'a yönelik hain saldırının ardından Başkan Erdoğan'ın kara harekatının sinyalini vermesiyle sınır hattında sıcak bir hava hakim. Suriye'nin kuzeyine kara harekatı an meselesi, Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu, Başkan Erdoğan'ın talimatını bekliyor. A Haber ekipleri de haber nöbetini aralıksız sürdürüyor. Mehmet Sabri Uğurbaş ve Mehmet Geçgel son gelişmeleri aktardı.

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