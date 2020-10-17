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Terör devleti Ermenistan sivilleri hedef aldı! Geriye sadece anıları kaldı...

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Giriş: 17.10.2020 08:36
Güncelleme:17.10.2020 10:06
Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı gerçekleştirdi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Alçak saldırıda 3'ü çocuk en az 13 kişi hayatını kaybetti. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, saldırının gerçekleştiği Gence'deki dramı görüntüledi. Saldırıda hayatını kaybedenlerden geriye geçmiş fotoğraflar ve özellikle bebeklerin oyuncakları kaldı.
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