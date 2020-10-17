Terör devleti Ermenistan sivilleri hedef aldı! Geriye sadece anıları kaldı...

Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı gerçekleştirdi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Alçak saldırıda 3'ü çocuk en az 13 kişi hayatını kaybetti. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, saldırının gerçekleştiği Gence'deki dramı görüntüledi. Saldırıda hayatını kaybedenlerden geriye geçmiş fotoğraflar ve özellikle bebeklerin oyuncakları kaldı.