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Temeli atılan deprem konutları yükseliyor! İlk etapta 13 blok yapılacak

A Haber
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Giriş: 18.04.2023 13:14
Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda temeli atılan deprem konutları yükseliyor. İlk etapta 13 blok yapılacak. Toplu konutların 4 veya 5 katlı olması bekleniyor. Kahramanmaraş'ta 7 bin 353 konut ve 620 köy evi yapılacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Yüksel akalan aktardı.
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