Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda temeli atılan deprem konutları yükseliyor. İlk etapta 13 blok yapılacak. Toplu konutların 4 veya 5 katlı olması bekleniyor. Kahramanmaraş'ta 7 bin 353 konut ve 620 köy evi yapılacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Yüksel akalan aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN