Tele 1 sunucusu Musa Özuğurlu'dan Başkan Erdoğan'a alçak iftira! Merkel'i bu sözlerle savundu

Geçtiğimiz günlerde Almanya'nın başkenti Berlin’deki Mevlana Camii'ne 150 polisin köpeklerle baskın yapması büyük tepki çekmiş ve Başkan Erdoğan, konuyla alakalı Alman Şansölyesi Merkel'e uyarıda bulunmuştu. Bu durumdan rahatsızlık duyan CHP'li belediyelerin fonladığı FETÖ tetikçisi Tele 1'in haber sunucusu Musa Özuğurlu, Başkan Erdoğan'ı hedef gösterip, güvenlik güçlerinin cemevlerine işediği iftirasını atarak, Merkel'i aklamaya kalkıştı.

CHP'nin fonladığı Tele 1 provokatif yayınlarına bir yenisini ekledi. Tele 1'de yayınlanan Gün Başlıyor programının sunucusu Musa Özuğurlu, Başkan Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve güvenlik güçlerimize iftirada bulunarak Merkel'i aklama yarışına girdi.

Özuğurlu, ''Erdoğan'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başında olduğu teşkilatın memurları Türkiye'de cemevlerine girip rahatlıkla işeyebiliyor. Böyle olduğu halde Erdoğan, Merkel'i rahatlıkla eleştirebiliyor.'' dedi.

TELE 1'İN İLK SKANDALI DEĞİL!

Her fırsatta Türkiye düşmanlığı gözler önüne seren Tele 1'in skandalları bitmiyor. Tele 1 kanalında daha önce Can Ataklı başörtülü öğretmenleri hedef göstermiş ve 'Öğretmenin görüntüsü türbanlı öğretmen değil. Var mı? Var, maalesef var.' diye konuşmuştu.

ŞEHİTLİK MAKAMINI HAFİFE ALDILAR

Daha önce de Suriye'de şehit olan askerlerimizin şehit sayılmayacağına ilişkin skandal açıklamalarda bulunan Ataklı Tele 1 ekranlarında şunları söylemişti:

"Şehitlik mertebesi bizim bileceğimiz bir şey değil, biz sadece deriz, bu kadar. Öbürleri şehit cennete gittiler filan. Onu da bilmiyoruz kardeşim. Öyle oyduğu söyleniyor hangi şeye göre. Öyle olduğu söyleniyor. Şehitliğin bir tek anlamı var dini yaymak için ölene şehit denir o kadar. Sonra vatan savunması falan demişler o yazmıyor bir yerde. Korucu ölmüş şehit, köylü can kaybı... Şimdi köylü ölmüş ona da şehit. Bazı kutsal tanımları bu kadar rahat kullanmamamız lazım."