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17.10.2019
Tel Aviv'de terör örgütü YPG/PKK'ya destek eylemi
İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bir grup, terör örgütü YPG/PKK'ya destek amacıyla eylem düzenledi. Terör örgütü YPG/PKK'ya ait paçavraları taşıyan grup, Türkiye karşıtı çeşitli dövizler ve pankartlar açarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sloganlar attı.
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