Tel Aviv’de son durum ne? İsrail’de savaşa dur diyenler azınlıkta!

Katil Netanyahu, güvenlik kabinesi toplantısının ardından Gazze’yi işgal planını genişletme kararı alarak şiddetli bombardıman talimatı verdi. Bölgedeki insanlık dışı koşullar giderek ağırlaşırken Gazze halkı doğudan, batıdan ve denizden abluka altına alındı. Yayınlanan işgal haritasının ardından başlayan yoğun saldırılar, sivillerin yaşamını daha da zorlaştırırken A Haber canlı yayınına bağlanan Anadolu Ajansı Kudüs Muhabiri Enes Canlı, Tel Aviv’den son gelişmeleri aktardı. Canlı, özellikle bu geceye dikkat çekerek kanlı saldırıların başladığını bildirdi. Aynı zamanda Tel Aviv’de kitlesel protestolara ilişkin, İsrail kamuoyunda Gazze’deki insani krize verilen tepkinin sınırlı kaldığını vurguladı. Canlı, “Gazze Şeridi’nde savaşı sonlandırmak için sokağa çıkan İsraillilerin sayısı ise genel tablo içinde azınlıkta kalıyor” dedi.