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20.10.2019

Tel Abyad ve Hakkari'de 2 şehit |Video

PKK/YPG'li teröristler, Tel Abyad'da askerlerimize ateş açtı. Saldırıda bir asker şehit oldu, bir asker de yaralandı. Hakkari'deki operasyonda da bir askerimiz şehit düştü.

Tel Abyad bölgesinde Mehmetçik keşif gözetleme görevindeydi. O sırada PKK/YPG'li teröristler tanksavarla ateş açtı. Saldırıda Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan bir diğer açıklamada ise teröristlerin 20 kez taciz ettiği bildirildi.
Şehadet haberi Tokat Yeşilyurt'a ulaştı. 22 yaşındaki şehit Sefa Fındık'ın baba evine Türk bayrakları asıldı.
Şehit asker, yarın memleketinde toprağa verilecek.

Hakkari Şemdinli kırsalında da teröristlerle çatışma çıktı.
Çatışmada er Sezai Ekşioğlu şehit oldu. Şehit asker yarın Erzurum'da toprağa verilecek.

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