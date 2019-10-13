Tel Abyad teröristlerden temizlendi! Bayrak göndere çekildi |Video

Barış Pınarı Harekatı kapsamında çatışmaların 5 gününde Tel Abyad'ın şehir merkezinde kontrol ele geçirildi. Tel Abyad ilçe merkezinin tamamının YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenmesinin ardından Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri tarafından ilçenin Türkiye sınırındaki gümrük kapısına SMO bayrağı çekildi.

Fırat'ın doğusundaki PKK-YPG terör örgütüne yönelik sürdürülen Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad ele geçirildi.

Suriye Milli Ordusu ve Mehmetçik tarafından kuşatılan Tel Abyad şehir merkezi, öğlen saatlerinde yoğunlaşan çatışmaların ardından teröristlerden temizlendi. Milli Suriye Ordusu ve Türk askeri, sabahın ilk ışıklarından itibaren itibaren top ve obüs atışları ile vurulan Tel Abyad şehir merkezine girdi.

BAYRAK GÖNDERE ÇEKİLDİ

Tel Abyad ilçe merkezinin tamamının YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenmesinin ardından Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri tarafından ilçenin Türkiye sınırındaki gümrük kapısına SMO bayrağı çekildi.

Tel Abyad'ın ele geçirilmesi sınırın her iki tarafında da sevinçle karşılandı.