13 Ekim 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
13.10.2019

Tel Abyad teröristlerden temizlendi! Bayrak göndere çekildi |Video

Barış Pınarı Harekatı kapsamında çatışmaların 5 gününde Tel Abyad'ın şehir merkezinde kontrol ele geçirildi. Tel Abyad ilçe merkezinin tamamının YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenmesinin ardından Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri tarafından ilçenin Türkiye sınırındaki gümrük kapısına SMO bayrağı çekildi.

Fırat'ın doğusundaki PKK-YPG terör örgütüne yönelik sürdürülen Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad ele geçirildi.

Suriye Milli Ordusu ve Mehmetçik tarafından kuşatılan Tel Abyad şehir merkezi, öğlen saatlerinde yoğunlaşan çatışmaların ardından teröristlerden temizlendi. Milli Suriye Ordusu ve Türk askeri, sabahın ilk ışıklarından itibaren itibaren top ve obüs atışları ile vurulan Tel Abyad şehir merkezine girdi.

BAYRAK GÖNDERE ÇEKİLDİ

Tel Abyad ilçe merkezinin tamamının YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenmesinin ardından Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri tarafından ilçenin Türkiye sınırındaki gümrük kapısına SMO bayrağı çekildi.

Tel Abyad'ın ele geçirilmesi sınırın her iki tarafında da sevinçle karşılandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Tel Abyad teröristlerden temizlendi! Bayrak göndere çekildi
Tel Abyad teröristlerden temizlendi! Bayrak göndere çekildi
ABD'den 'Barış Pınarı' açıklaması: Çekiliyoruz
ABD'den 'Barış Pınarı' açıklaması: Çekiliyoruz
Akçakale'de Türk bayraklarıyla sevinç gösterisi
Akçakale'de Türk bayraklarıyla sevinç gösterisi
Tel Abyad'da kontrol sağlandı
Tel Abyad'da kontrol sağlandı
M4 Karayolunda kontrol sağlandı
M4 Karayolunda kontrol sağlandı
Siz ne zaman bir devletin terör örgütüyle masaya oturduğunu gördünüz?
"Siz ne zaman bir devletin terör örgütüyle masaya oturduğunu gördünüz?"
Başkan Erdoğan son rakamı açıkladı
Başkan Erdoğan son rakamı açıkladı
Suriye'nin kuzeyinde terör devletinin kurulmasına müsaade etmeyeceğiz
"Suriye'nin kuzeyinde terör devletinin kurulmasına müsaade etmeyeceğiz"
Terör örgütünü NATO'ya aldınız da benim haberim mi yok!
"Terör örgütünü NATO'ya aldınız da benim haberim mi yok! "
24 terörist teslim oldu, Mehmetçik merhamet gösterdi
24 terörist teslim oldu, Mehmetçik merhamet gösterdi
Tel Abyad kontrol altına alındı
Tel Abyad kontrol altına alındı
Barış Pınarı Harekatı'nda önemli gelişme!
Barış Pınarı Harekatı'nda önemli gelişme!
Daha Fazla Video Göster