Tekirdağ Belediyesi'nden utandıran karar! Afetzedeleri otelden çıkaran CHP'li belediyeye soruşturma açıldı

Cumhur İttifakı'nın deprem bölgesinde açık arayla birinci olması, muhalefeti rahatsız etti. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 13 Ağustos'a kadar geçici konaklama hizmeti verdiği depremzedelerden kaldıkları oteli boşaltmalarını istedi. Tekirdağ Belediyesi hakkında soruşturma başlatıldı. Son durumu A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu o depremzede vatandaşların yanından aktardı.

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