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Tecavüzle suçlanan eski HDP milletvekili Tuma Çelik hakkında flaş karar

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Giriş: 24.08.2020 15:01
Güncelleme:24.08.2020 15:24
Tehdit ve şantaj yoluyla bir kadına tecavüz ettiği iddia edilen HDP'li milletvekili Tuma Çelik hakkında Meclis Hazırlık Komisyonu dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin soruşma kararını oy birliği ile onayladı. HDP'den bu yüz kızartıcı suç nedeniyle ihraç edilen Mardin Milletvekili Çelik'in dokunulmazlığı ne zaman kaldırılacak? Soruşturma bundan sonra nasıl ilerleyecek A Haber muhabiri Levent Eke canlı yayında aktardı.

TBMM Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyonun oluşturduğu 5 kişilik 1. hazırlık komisyonu; HDP'den ihraç edilen ve bir kadına tecavüz ettiği ifade edilen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in oy birliğiyle dokunulmazlığının kaldırılması yönünde görüş bildirdi.

OY BİRLİĞİYLE ÇELİK'İN DOKUNULMAZLIĞININ KALDIRILMASI YÖNÜNDE GÖRÜŞ BİLDİRDİ

AK Parti'den Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm hazırlık komisyonu 1 aylık çalışmasının ardından Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde görüş bildirilmesine oy birliği ile karar verdi.

Hazırlık komisyonunun raporu Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyonda görüşülecek.

Anayasa ve Adalet komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon da Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde görüş bildirmesi halinde bu rapor TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek oylanacak.

Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nun Ekim'in ilk haftası toplanarak kararını vereceği öğrenildi.

HDP'den ihraç edilen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik; D.K. isimli kadına tecavüz ettiği yönündeki suçlamayla ilgili ifadesinde, itiraf gibi bir açıklamada bulunmuştu.

Çelik'in, TBMM Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon'un oluşturduğu 1. hazırlık komisyonuna sunduğu savunmasında, "7 Ocak 2019 tarihinde D.K. isimli kadınla evde bir gece birlikte kaldım" ifadesini kullandığı öğrenildi.

KADININ MAĞDUR OLMAMASI İÇİN SUSKUN KALMIŞ

Tuma Çelik'in; D.K isimli kadının 9 ay boyunca kendisine WhatsApp üzerinden hakaret ettiği iddialarına neden sessiz kaldığına da cevap verdi. Tuma Çelik'in, kadının mağdur olmaması için suskun kaldığını iddia ettiği ifade edildi.

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