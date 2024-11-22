TBMM'de kabul edildi! Yetkisiz çakar ve ruhsatsız silah kullanımında cezalar artıyor

Yetkisiz çakar kullanımına ve ateşli silahlara yönelik cezaların artırılmasını da içeren İç Güvenlik Kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Buna göre yetkisiz çakar ve tepe lambası kullananlara yönelik cihazların kullanımına ilişkin hükmü ihlal edenlere kesilen 6 bin 439 TL'lik ceza, 96 bin TL'ye yükseltilecek. Ruhsatsız silah taşıyan, satın alan ve bulunduranlara ise verilen hapis cezasının 1 yıl olan alt sınırı 2 yıla, 3 yıl olan üst sınırı da 4 yıla çıkarılacak. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, usulsüz çakar kullanımına karşı alınan yeni tedbirleri duyurdu.

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