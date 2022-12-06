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TBMM’de bütçe görüşmeleri! Zaman zaman gergin anlar yaşanıyor

A Haber
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Giriş: 06.12.2022 15:30
Güncelleme:06.12.2022 15:37
Meclis Genel Kurulu’nda bütçe görüşmeleri sürüyor. Zaman zaman ortam geriliyor. Yumruklaşmaya varan tartışmalar yaşanıyor. Bugün yaşananları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
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