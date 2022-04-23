TBMM'de 23 Nisan Özel Oturumu'nda gülümseten anlar! Mustafa Şentop'tan Özgür Özel muhalefet esprisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda 23 Nisan Çocuk Özel Oturumu gerçekleştirildi. Özel oturumda, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un esprisi damga vurdu. Şentop, Başkanlık Divanı oluşturulmasına ilişkin önergeyi okuttu ve oylamaya sundu. Şentop, ‘hayır’ oyu çıkması üzerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e dönerek "Özgür Bey bakın muhalefet her yerde var" dedi.