TBMM Türkiye-Pakistan Dostluk Grubu Başkanı Ali Şahin: İmran Khan Erdoğan’ı model alıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı örnek alan Pakistan Başbakanı İmran Khan, ülkesini dış müdahaleden korudu, erken seçim kararı aldı. Türkiye Pakistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ali Şahin, Pakistan'a yapılan ABD müdahalesinin sebeplerinden birinin de İmran Khan'ın Başkan Erdoğan'ı, partisinin de AK Parti'yi model alması olduğunu söyledi.

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