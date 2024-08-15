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TBMM Filistin için toplanıyor! Mahmud Abbas dünyaya hangi mesajları verecek?

TBMM Filistin için toplanıyor! Mahmud Abbas dünyaya hangi mesajları verecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.08.2024 10:41
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bugün yapacağı konuşmada dünyaya seslenecek. Abbas, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında yürüttüğü insanlık dışı saldırılarını anlatacak.
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