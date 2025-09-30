TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan A Haber’e özel açıklamalar

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Macaristan'da A Haber canlı yayınına konuk oldu. TBMM Başkanı Kurtulmuş, A Haber spikeri Haktan Uysal'ın sorularını yanıtladı. Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Terör örgütü PKK'nın tüm bileşenleri ile tasfiye edilmesi gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, af çalışması olup olmayacağı ile ilgili de yasal tavsiye çalışmalarının komisyonda sürdüğünü ifade etti.

