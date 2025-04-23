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TBMM 105 yaşını kutluyor! Numan Kurtulmuş: Hürriyetin dünyaya ilanı

TBMM 105 yaşını kutluyor! Numan Kurtulmuş: Hürriyetin dünyaya ilanı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.04.2025 10:21
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 1 .Meclis’te konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Her sene 23 Nisan'ı büyük bir coşku ile kutlarken aslında o günlerden alacağımız dersleri önümüze koymak zorundayız. O günün şartları içerisinde kazması küreği bile olmayan bir millet yeniden ayağa kalkmış, asla hürriyetinden vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya ilan etmişti.” dedi.
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TBMM 105 yaşını kutluyor! Numan Kurtulmuş: Hürriyetin dünyaya ilanı
Hürriyetin dünyaya ilanıdır
"Hürriyetin dünyaya ilanıdır"
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