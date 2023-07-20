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Tarlada hasat sezonu sürüyor! TMO randevu sisteminde bir sorun var mı?

A Haber
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Giriş: 20.07.2023 16:24
Hububat hasadı başladı. Çiftçinin ilk durağı ise Toprak Mahsulleri Ofisi. Bu süreçte TMO'nun randevu sistemi üzerinden randevu alınamadığı iddiaları ortaya atıldı. TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal A Haber muhabiri Merve Pekmez'e özel açıklamalarda bulundu.
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