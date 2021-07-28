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Tarım ve Orman Bakan Bekir Pakdemirli’den Manavgat'daki yangın ile ilgili flaş açıklamalar

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Giriş: 28.07.2021 17:48
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Manavgat'taki yangın ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Pakdemirli "Antalya'nın Manavgat ilçesinde saat 12.05'te farklı noktalarda yangın başladı. İlk yangın haberi kırsal Yeniköy Mahallesi'nden geldi. Ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın etkisi ile hızla büyüdü. Yeniköy, Evrenseki ve Kalemler mahalleleri boşaltıldı. 53 kişi dumandan etkilendi." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Manavgat'taki yangın ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları şöyle:

"Antalya'nın Manavgat ilçesinde saat 12.05'te farklı noktalarda yangın başladı. İlk yangın haberi kırsal Yeniköy Mahallesi'nden geldi. Ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın etkisi ile hızla büyüdü. Yeniköy, Evrenseki ve Kalemler mahalleleri boşaltıldı. 53 kişi dumandan etkilendi.

(Kundaklama iddiası) İşimiz şu an yangınla mücadele etmek. İncelemeler sürüyor. Gereken açıklama yapılır.

Adli ve kolluk soruşturma sürüyor. Sebepler sonra çıkabiliyor. Hatay'daki yangının nedeni ve failleri bir yıl sonra belli oldu.

(Manavgat'taki orman yangını) Şu ana kadar 53 kişi dumandan etkilenmiş durumda. Maalesef bir arazözümüz devrildi, şoförümüzün durumu ağır."

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli yangında can kaybı olmadığını açıkladı.

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