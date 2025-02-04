04 Şubat 2025, Salı
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Tanju Özcan faturayı yazı işleri müdürüne kesti! Bolu Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Tahsin Arslan görevden alındı
78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını faciasında ihmal iddialarının odağındaki Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Tahsin Arslan'ı görevden aldı. İddiaya göre nedeni belediye ile otel arasındaki raporların ortaya çıkması oldu.