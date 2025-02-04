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Tanju Özcan faturayı yazı işleri müdürüne kesti! Bolu Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Tahsin Arslan görevden alındı

Tanju Özcan faturayı yazı işleri müdürüne kesti! Bolu Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Tahsin Arslan görevden alındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.02.2025 16:21
78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını faciasında ihmal iddialarının odağındaki Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Tahsin Arslan'ı görevden aldı. İddiaya göre nedeni belediye ile otel arasındaki raporların ortaya çıkması oldu.
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Tanju Özcan faturayı yazı işleri müdürüne kesti! Bolu Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Tahsin Arslan görevden alındı
Tanju Özcan faturayı yazı işleri müdürüne kesti
Tanju Özcan faturayı yazı işleri müdürüne kesti
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