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Taksim saldırısında flaş gelişme! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı

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Giriş: 28.11.2022 08:57
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Taksim saldırısı sonrası kaçan Bilal Hassan'ın kardeşi yakalandı. Taksim saldırganı teröristin sözde eşi olan Bilal'in YPG üniformalı fotoğrafları da ele geçirildi" dedi. Bayrampaşa'ya Harem Otogarı’na ve Anıtkabir’e saldırı planının engellendiğinin altını çizen Bakan Solyu “Eğer biz saldırganı yakalamamış olsaydık Bayrampaşa Forum AVM'de tarihin en büyük patlamalarından birisi gerçekleşmiş olacaktı.” ifadelerine yer verdi.
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