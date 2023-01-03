Takastaki sorun Ankara’nın girişimiyle çözüldü! Dünya esir takasını Başkan Erdoğan’dan öğrendi

Rusya ile Ukrayna savaşı sürerken Başkan Erdoğan'ın girişimleriyle geçen yıl yapılan esir takasıyla ilgili önemli detaylar ortaya çıktı. Buna göre takasın yapıldığı 20 Eylül gecesi yaşanan sorun, Ankara'nın devreye girmesiyle çözüldü, Türk istihbaratı, uluslararası arenada büyük bir başarıya daha imza atmış oldu.

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