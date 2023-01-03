03 Ocak 2023, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Takastaki sorun Ankara’nın girişimiyle çözüldü! Dünya esir takasını Başkan Erdoğan’dan öğrendi
Rusya ile Ukrayna savaşı sürerken Başkan Erdoğan'ın girişimleriyle geçen yıl yapılan esir takasıyla ilgili önemli detaylar ortaya çıktı. Buna göre takasın yapıldığı 20 Eylül gecesi yaşanan sorun, Ankara'nın devreye girmesiyle çözüldü, Türk istihbaratı, uluslararası arenada büyük bir başarıya daha imza atmış oldu.