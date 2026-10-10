Tahran’dan Washington’a: Savaş bitmeden masa yok

Tahran-Washington hattında gerilim tırmanırken ABD medyasında, Donald Trump’ın açıklamalarına rağmen seçim sonrasında İran’a yönelik askeri saldırı hazırlığı yapıldığı iddiaları gündeme geldi. Hürmüz Boğazı’nda enerji gemilerinin hedef alınması ve İran Devrim Muhafızları’nın yeni tehditleri bölgedeki endişeleri artırdı. A Haber muhabiri Ekber Karabağ, Tahran’dan aktardığı değerlendirmelerde, dolaylı diplomatik temaslar sürse de taraflar arasındaki gerilimin devam ettiğini belirtti.