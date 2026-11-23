İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji Mühendisi Adil Tek açıkladı

İstanbul'da hava sıcaklıkları sert bir düşüşe hazırlanıyor. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, kuzeyden gelecek yağışlı sistemle birlikte sıcaklıkların yarın 8-9 dereceye kadar gerileyeceğini, gece saatlerinde ise 1-2 dereceye düşeceğini söyledi. Kentte çarşamba ve perşembe günleri yağış beklenmezken cuma akşamından itibaren yeni bir yağışlı sistemin etkili olması öngörülüyor. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve kameraman Özden Kul, İstanbul'da beklenen soğuk hava dalgasına ilişkin ayrıntıları ve Meteoroloji Mühendisi Adil Tek'in uyarılarını aktardı.