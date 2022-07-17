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Tahran'da kritik üçlü zirve! Başkan Erdoğan, Putin ve Reisi salı günü görüşecek... Üçlü zirvede neler konuşulacak?

A Haber
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Giriş: 17.07.2022 13:09
Tahran, 19 Temmuz'da Türkiye - İran - Rusya üçlü zirvesine ev sahipliği yapacak. Zirve bölge için en kritik görüşmelerden biri olacak. Bir yanda Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine planladığı harekatı desteklemeyen İran, diğer tarafta Ukrayna konusunda taviz vermeyen Rusya var. Türkiye iki ülkenin de blokajını kırmak için hamlelerini yapacak. Dünyanın gözü Erdoğan - Putin - Reisi zirvesinde. Tahran zirvesinde hangi konular masaya yatırılacak?  Dr. Furkan Kaya ve Dr. Şuay Nilhan Açıkalın, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kaya, "Joe Biden’ın Orta Doğu ziyareti üzerine bunun gerçekleşiyor olması önemli" dedi. Açıkalın ise "Jeopolitik anlamda çok sıkışmış bir İran var" ifadelerini kullandı.
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