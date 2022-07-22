22 Temmuz 2022, Cuma
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Tahıl krizini Türkiye bitirdi! Tahıl anlaşmasına imza bugün İstanbul’da
Dünyayı saran tahıl krizini sonlandıracak anlaşma İstanbul'da imzalanacak. Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden sevk edilmesi için yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı. Tahıl sevkiyatı anlaşması imza töreni Başkan Erdoğan ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in katılımıyla bugün İstanbul'da yapılacak. A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.