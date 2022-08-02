02 Ağustos 2022, Salı
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Tahıl gemisi bu gece İstanbul’da! Bundan sonra neler yaşanacak?
İmzaların atılmasından sonra tüm dünyanın beklediği tahıl sevkiyatı dün başladı. Odessa Limanı’ndan hareket eden gemi bu gece İstanbul’da olacak. Burada yapılacak denetimden sonra Lübnan’a doğru gidecek. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Terör ve Güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ değerlendirdi.