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Tahıl gemisi bu gece İstanbul’da! Bundan sonra neler yaşanacak?

A Haber
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Giriş: 02.08.2022 12:33
İmzaların atılmasından sonra tüm dünyanın beklediği tahıl sevkiyatı dün başladı. Odessa Limanı’ndan hareket eden gemi bu gece İstanbul’da olacak. Burada yapılacak denetimden sonra Lübnan’a doğru gidecek. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Terör ve Güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ değerlendirdi.
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