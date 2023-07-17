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Tahıl anlaşması askıya alındı! Açıklama Kremlin'den geldi

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Giriş: 17.07.2023 12:22
Son dakika haberine göre: Rusya'dan flaş tahıl koridoru açıklaması geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada "Tahıl koridoru anlaşması şimdilik durduruldu" dedi.
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