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Tacize uğrayan Sıla bebeğin durumu kritik

Tacize uğrayan Sıla bebeğin durumu kritik

Tülay Tosun
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.09.2024 09:14
Türkiye'yi derinden sarsan Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebeğin yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Annenin de aralarında olduğu 5 zanlı tutuklandı. İşte tüm detaylar…
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Sıla bebeğin durumu kritik
Sıla bebeğin durumu kritik
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