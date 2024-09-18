Tacize uğrayan Sıla bebeğin durumu kritik

Türkiye'yi derinden sarsan Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebeğin yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Annenin de aralarında olduğu 5 zanlı tutuklandı. İşte tüm detaylar…

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