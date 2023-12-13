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Taburcu edilen Halil Umut Meler İzmir’de! İşte ailesine kavuştuğu anlar

A Haber
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Giriş: 13.12.2023 17:21
MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının bitiş düdüğünün ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’nın yumruklu saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler taburcu edildikten sonra evinin bulunduğu İzmir’e geldi. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.
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