Süveyş Krizi kime yaradı? Süveyş kanalı neden önemli? ORSAM Başkanı Ahmet Uysal A Haber'de değerlendirdi

Son dakika haberi... Yaşanan bir kazayla dünya ticaretini kilitleyen Süveyş Kanalı'nda ne oluyor? Küresel ticareti kilitleyen gemi alternatif yol planını tetikledi. Kriz kime yaradı? Kanal neden önemli? Özellikleri neler? ORSAM Başkanı Ahmet Uysal A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

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