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Süveyş Krizi kime yaradı? Süveyş kanalı neden önemli? ORSAM Başkanı Ahmet Uysal A Haber'de değerlendirdi

A Haber
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Giriş: 29.03.2021 10:49
Güncelleme:29.03.2021 12:03
Son dakika haberi... Yaşanan bir kazayla dünya ticaretini kilitleyen Süveyş Kanalı'nda ne oluyor? Küresel ticareti kilitleyen gemi alternatif yol planını tetikledi. Kriz kime yaradı? Kanal neden önemli? Özellikleri neler? ORSAM Başkanı Ahmet Uysal A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
Süveyş Krizi kime yaradı? SÜVEYŞ KRİZİ KİME YARADI?
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Süveyş Krizi kime yaradı?
Süveyş Krizi kime yaradı?
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