Süveyş Krizi kime yaradı? Süveyş kanalı neden önemli? ORSAM Başkanı Ahmet Uysal A Haber'de değerlendirdi

MONTRÖ REVİZE EDİLMESİ LAZIM

Her zaman bizim gözden kaçırmamız gereken Montrö'de Boğazlar biz İstanbul'u savaşmadan aldık ve alırken biz Boğazlar'da taviz verdik. Boğazlar normalde bizim karasuyumuz olması lazım. Her geçenin bizden izin alması hatta ücret ödemesi lazımdı. Bundan feragat ettik. Bu biraz düzeltildi Alman Hitler'in tehlikesi vesaire asker de bulunduramıyorduk şimdi asker bulunduruyoruz ama gelen geçene çok fazla müdahale edemiyoruz. Böyle bir durumda bunun daha düzeltilmesi lazım. Türkiye bunu tekrar tartışmaya açılması lazım. Burası Türkiye'nin sularıdır. Bunun istenmesi lazım revize edilmesi lazım.