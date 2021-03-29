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29 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Süveyş Krizi kime yaradı? Süveyş kanalı neden önemli? ORSAM Başkanı Ahmet Uysal A Haber'de değerlendirdi Süveyş Krizi kime yaradı? Süveyş kanalı neden önemli? ORSAM Başkanı Ahmet Uysal A Haber'de değerlendirdi Son dakika haberi... Yaşanan bir kazayla dünya ticaretini kilitleyen Süveyş Kanalı'nda ne oluyor? Küresel ticareti kilitleyen gemi alternatif yol planını tetikledi. Kriz kime yaradı? Kanal neden önemli? Özellikleri neler? ORSAM Başkanı Ahmet Uysal A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Giriş Tarihi: 29.03.2021 12:01 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 12:03
Yaşanan bir kazayla dünya ticaretini kilitleyen Süveyş Kanalı'nda ne oluyor? Küresel ticareti kilitleyen gemi alternatif yol planını tetikledi. Kriz kime yaradı? Kanal neden önemli? Özellikleri neler? ORSAM Başkanı Ahmet Uysal A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları; GALERİ DEVAM EDİYOR İSRAİL'İN KOMPLOSU MU? Burada bir İsrail komplosu veya saldırısından bahsetmiyoruz ama doğal bir zaten alternatif ve çalışma fikir yürüttükleri alternatif bir proje üzerinde zaten bunu Mısırlılar da biliyor konuşuyor tartışıyorlar. Burada Süveyş Kanalı'nın esas rolü Doğu Batı hattında Güney Afrika'yı dolaşmak zorunda kalmadan yolun yarı yarıya kısaldığı bir rotadan bahsediyoruz. Bu açıdan Süveyş Kanalı çok önemli. Dünya ticaretinin çok ciddi bir kısmı buradan geçiyor.
İsrail de bildiğiniz gibi tam Asya Afrika arasına oturmuş durumda. İsrail'in bir rolü aslında bölgeyi ikiye ayırmasıdır. İsrail'in şu anda var olan boru hattı var.
Boru hattıyla Kuzeyden Güneye, Güneyden Kuzeye petrol taşıyor. Yani yine Süveyş Kanalı'nın zararına olabilecek ki bu Mısır'da çok tartışıldı yüzde 15-20 oranında Süveyş Kanalı'ndan pay çalıyor diye tartışıldı. MONTRÖ REVİZE EDİLMESİ LAZIM Her zaman bizim gözden kaçırmamız gereken Montrö'de Boğazlar biz İstanbul'u savaşmadan aldık ve alırken biz Boğazlar'da taviz verdik. Boğazlar normalde bizim karasuyumuz olması lazım. Her geçenin bizden izin alması hatta ücret ödemesi lazımdı. Bundan feragat ettik. Bu biraz düzeltildi Alman Hitler'in tehlikesi vesaire asker de bulunduramıyorduk şimdi asker bulunduruyoruz ama gelen geçene çok fazla müdahale edemiyoruz. Böyle bir durumda bunun daha düzeltilmesi lazım. Türkiye bunu tekrar tartışmaya açılması lazım. Burası Türkiye'nin sularıdır. Bunun istenmesi lazım revize edilmesi lazım. En azından Kanal İstanbul Boğaz trafiğini rahatlatma açısından hem de yeni bir strateji, kaza gibi bir durumda felaket olur. Böyle bir durumda alternatifi olması lazım.