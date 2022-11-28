Suriye'ye kara harekatı artık an meselesi! Mehmetçik ABD'ye sürpriz yapabilir

A Haber ekranlarına konuk olan Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdurrahman Babacan, Türkiye'nin Suriye'ye düzenlemeyi planladığı kara harekatı ve Başkan Erdoğan ile Esad arasındaki olası görüşmeye dair açıklamalarda bulundu. Babacan operasyonun hangi bölgelere yapılabileceğini paylaşırken, Başkan Erdoğan ile Esad'ın görüşmesine ilişkin "Esad yeniden topraksal bütünlüğü için Türkiye'ye ihtiyaç duyacaktır." ifadelerini kullandı. Peki Suriye'ye kara harekatı ne zaman olacak? İşte detaylar...