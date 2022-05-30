Suriye’ye 5. harekatta geri sayım! Olası yeni harekat hangi bölgelere olacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine toplantısından sonra yaptığı açıklamalar ve Milli Güvenlik Kurulu’ndan çıkan kararlardan sonra gözler Suriye’nin kuzeyine çevrildi. Yeni harekat için Türk Silahlı Kuvvetleri emri bekliyor. Peki Suriye’nin kuzeyine yapılacak operasyon neden önemli? Terör yuvaları nasıl temizlenecek? Tel Rıfat mı Mümbiç mi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi ve ASAM uzmanı Dr. Eray Güçlüer değerlendirdi.

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