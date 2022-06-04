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Suriye’ye 5. harekat için hazırlık sürüyor! Olası harekatla terör kampları vurulacak

A Haber
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Giriş: 04.06.2022 09:03
Suriye'ye beşinci harekat için hazırlıklarda sona gelindi. Her operasyonda Mehmetçik ile omuz omuza düşmana karşı mücadele veren Suriye Milli Ordusu da kapılarını A Haber’e açtı. 5. Suriye harekatı ile Suriye’nin kuzeyindeki terör hedefleri vurulacak. Tel Rıfat ve Münbiç teröristlerden temizlenecek. Bölgede 30 kilometre derinlikte güvenli hat oluşturulacak.
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