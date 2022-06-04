04 Haziran 2022, Cumartesi
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Suriye’ye 5. harekat için hazırlık sürüyor! Olası harekatla terör kampları vurulacak
Suriye'ye beşinci harekat için hazırlıklarda sona gelindi. Her operasyonda Mehmetçik ile omuz omuza düşmana karşı mücadele veren Suriye Milli Ordusu da kapılarını A Haber’e açtı. 5. Suriye harekatı ile Suriye’nin kuzeyindeki terör hedefleri vurulacak. Tel Rıfat ve Münbiç teröristlerden temizlenecek. Bölgede 30 kilometre derinlikte güvenli hat oluşturulacak.