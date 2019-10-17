Suriyeli Kürtlerden 'Barış Pınarı' harekatına destek: Türkiye Kürtleri vurmuyor! |Video

Fırat'ın doğusunu teröristlerden arındırmak için başlatılan 'Barış Pınarı' harekatına Suriyeli Kürtlerden destek geldi. 7 yıldır Türkiye'de yaşadığını söyleyen Kürt kökenli Suriye vatandaşı "Türkiye bize kapısını açtı ve bizi barındırdı. Türkiye, Kürtleri değil YPG/PKK'lı teröristleri vuruyor. Biz 7 yıldır buradayız öyle olsaydı bizi de vururlardı. ALLAH, Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. ALLAH Türk askerinin ömrünü uzatsın" ifadelerini kullandı.