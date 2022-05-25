25 Mayıs 2022, Çarşamba
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Suriye'de yeni operasyon sinyali!
Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde Suriye'nin kuzeyinde terör unsurlarını yok etmek amacıyla yapılacak askeri operasyonun sinyalini kabine toplantısının ardından vermişti. Perşembe günü yapılacak Milli Güvenlik Kurulu toplantısında konu masaya yatırılacak. Öte yandan Suriye Milli Ordusu ise, Başkomutan'dan gelecek operasyon emrine karşı tüm hazırlarını tamamlıyor. A Haber ekibi Suriye Milli Ordusu'nun operasyona hazırlık kapsamındaki görüntülerini canlı yayında ekranlara taşıdı.