09 Haziran 2023, Cuma
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Suriye’de terör operasyonu! Münbiç istihbaratı içinde yer alan Helin İşenme yakalandı
Son dakika haberleri… MİT Başkanlığı'nca sağlanan istihbari destek ile Suriye Milli Ordusu'na bağlı yerel güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyon neticesinde Helin İşenme Türkiye'ye geçmek üzereyken yakalanarak gözaltına alındı. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.