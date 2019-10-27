Suriye'de 'Barış Pınarı' ile destan yazan Mehmetçik için özel arma...

Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan askeri birlikler için özel armalar hazırlandı. Armalar sahadaki askerlerin üniformalarında yerini alacak.

Mehmetçiğin tarih yazdığı Barış Pınarı Harekatı'na katılan Türk Silahlı Kuvvetleri personeli için özel armalar tasarlandı.

Harekatta, hava gücünü oluşturan 132'nci hançerler filo ve 181'inci pars filo ile kara birliği 65'inci mekanize piyade tugay

komutanlığı tank taburu için ayrı ayrı arma hazırlandı.

Armalar, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bugüne kadar 300'den fazla arma tasarlayan Ömer Erkmen'in imzasını taşıyor.

Konya'da konuşlu 132'nci hançerler filo için hazırlanan armada, Suriye'nin kuzeyine indirilmiş hançer ön plana çıkıyor.

ARMADA ATATÜRK İMZASI VE F-16 DETAYI

Diyarbakır'da konuşlu 181'inci pars filo personeli için hazırlanan armada ise pençe atan bir pars, F-16 ve Atatürk'ün imzasına yer verildi.

Harekatın kara birlikleri de unutulmadı. 65'inci mekanize piyade tugay komutanlığı tank taburu için hazırlanan özel armada, stratejik önemi bulunan ve silahlı kuvvetleri tarafından bir bölümü kontrol altına alınan "m4 karayolu hatırası" vurgusu yapıldı.