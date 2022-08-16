Suriye'de barış için tek şart! Suriye ile yeni dönem mi başlıyor?

A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Gazeteci Güngör Yavuzaslan Türkiye ile Suriye arasında yaşanan son gelişmeleri yorumladı. Yavuzaslan, Türkiye'nin bölgedeki krizi sonlandırmak istediğinin altını çizerken, Şam'ın artık bir karar vermesi gerektiğini vurguladı. Yavuzaslan ayrıca "Türkiye sahadan çok masaya şans vermek istiyor. Ama PKK olduğu sürece Suriye'de barış olmaz." dedi.