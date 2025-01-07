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Suriye yeniden inşa ediliyor! Münbiç’te asfaltlama çalışması

Suriye yeniden inşa ediliyor! Münbiç'te asfaltlama çalışması

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.01.2025 13:48
Suriye'de rejimin düşmesiyle terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Münbiç'te karayolları yeniden asfaltlanıyor. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur ve kameraman Okan Can Sapkayalı çalışmaları görüntüledi.

Terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Münbiç'te asfaltlama çalışmaları başladı. PKK'den temizlenen şehirde yol yapım çalışmaları hızla ilerliyor. Yeniden inşa sürecinin bir parçası olarak, şehirdeki ana yollar asfaltlanıyor. Bu çalışmalar hem ulaşım kolaylığı sağlayacak hem de bölgenin kalkınmasına katkı sunacak. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur ve kameraman Okan Can Sapkayalı çalışmaları görüntüledi.

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Suriye yeniden inşa ediliyor! Münbiç’te asfaltlama çalışması
Münbiç’te asfaltlama çalışması
Münbiç'te asfaltlama çalışması
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