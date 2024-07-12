Suriye ve Irak’ta sınırları kim zorluyor? Uzman isim A Haber'de açıkladı | McGurk'ın dikkat çeken hilal çizimli teröristan planı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün Newsweek dergisine yaptığı açıklamada net teröristan mesajı vererek, "Bölgemizde bir terör devleti kurabileceklerini düşünenler için bu büyük bir hayaldir ve asla gerçekleşmeyecektir." dedi. ABD, PKK'ya 'teröristan' kurdurmak için çabalıyor. Süreci "Suriye'de YPG'yi oluşturmak için DEAŞ'ı kuran adam" olarak bilinen McGurk yönetiyor. Peki, Teröre kilit harekâtı başlıyor mu? Suriye ve Irak’ta sınırları kim zorluyor? Askeri Stratejist Dr. Kemal Olçar A Haber’de Arka Plan programında değerlendirmelerde bulundu. Olçar, McGurk'un hilal çizimli teröristan planını gözler önüne serdi. işte detaylar...