14 Ocak 2023, Cumartesi
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Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi! Emine Erdoğan: Sıfır Atık Projesi başarıda sınırları aştı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Turkuvaz Medya düzenlediği 'Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi'ne katıldı. Sıfır atık ile elde edilen kazanımlara dikkati çeken Emine Erdoğan, projenin daha fazla yaygınlaştırılması için çağrıda bulundu. Zirvede daha sonra sürdürülebilirlik bilincinin oluşmasına ve yaygınlaşmasına öncülük eden şirketlere ödülleri verildi. Ödül töreninin ardından, Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi için Türkiye'ye gelen Paraguaylı müzik grubu sahneye çıktı. Atık malzemelerden yaptıkları enstürmanlarla konser veren orkestra sahneden indi, davetlilerin arasında konsere devam etti. O eğlenceli anların sonundaysa, Emine Erdoğan'ın dikkatini atık malzemelerden yapılan keman çekti.