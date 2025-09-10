Sumud filosu’na bir drone saldırısı daha!

Gazze’ye yardım götürmek üzere yola çıkan Sumud Filosuna yeni bir drone saldırısı düzenlendi. Dün gece amiral gemiye yapılan saldırının ardından, bu kez ikinci en büyük gemi “Alma” hedef alındı. Drone ile bırakılan patlayıcı sonucu gemide yangın çıktı. Saldırıda yaralanan olmadığı bildirildi. Filonun güvenliği ve yardım faaliyetleri için çalışmalar sürüyor.

